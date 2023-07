La Poste et fenaco proposent un réseau de recharge pour véhicules

La Poste et la coopérative fenaco vont proposer un réseau de recharge rapide à l'échelle suisse pour les véhicules électriques. Il sera ouvert aux particuliers et aux entreprises dans les villes, villages et régions rurales.

Les deux entreprises ont signé début juillet une déclaration d'intention, ont-elles indiqué lundi dans un communiqué. Elles envisagent de créer une coentreprise en 2024. Objectif: mettre à disposition 150 sites avec un nombre variable de points de recharge rapide.

Avec les filiales de la Poste et les stations-service AGROLA du groupe fenaco-LANDI, les conditions sont réunies pour créer un réseau dense, écrivent-elles. De nombreuses stations de recharge rapide se situent déjà actuellement à proximité des autoroutes.

Ce projet s'inscrit dans la stratégie de la Confédération. La feuille de route pour la mobilité électrique prévoit que le nombre de stations de recharge passe de 7000 aujourd’hui à 20'000 en 2025.

/ATS