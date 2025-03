L'économie suisse sera légèrement plus faible que prévu en 2025

La conjoncture économique en Suisse sera légèrement plus faible en 2025 que ce qui était prévu par les économistes du Centre d'études conjoncturelles (KOF) zurichois en décembre dernier,.

Ils s'attendent désormais à une hausse du produit intérieur brut (PIB) de 1,2%, contre 1,3% antérieurement, une inflation moins prononcée et un chômage un peu plus élevé.

Pour 2026, les prévisionnistes calculent une hausse PIB de 1,8%, contre 1,6% en décembre, et de 1,7% dans cinq ans. Corrigé des variations du sport, le PIB s'accoîtra selon eux de 1,4% cette année (1,5%), 1,6% en 2026 et 1,6% dans cinq ans (1,7%), selon un communiqué paru lundi.

Ils prévoient également une augmentation moins importante des investissements réels en capital cette année que lors de l'enquête précédente. La valeur consensuelle pour l'évolution de l'année en cours est désormais de +1,3%, contre +1,8% en décembre et de +2,0% pour l'année prochaine.

La révision à la baisse de 0,5 point de pourcentage pour 2025 est en grande partie due à l'évaluation des investissements en équipement. Selon les participants à l'enquête, ces derniers devraient augmenter de 1,0% cette année, contre 1,6% auparavant, et de 2,1% l'an prochain. Les prévisions concernant les investissements dans la construction ont aussi été revues à la baisse, avec une croissance de 2,0% pour l'année en cours, contre 2,1% en décembre, et de 1,7% pour 2026.

L'inflation baisse un peu

L'inflation est quant à elle attendue en moyenne à 0,5% pour 2025, 0,8% pour 2026 et 1,0% dans cinq ans. Les prévisions pour cette année ont été abaissées de 0,1 point de pourcentage, tandis que les prévisions pour les cinq prochaines années restent totalement inchangées.

Les participants s'attendent en outre à ce que la situation sur le marché du travail soit un peu plus négative qu'auparavant. La valeur consensuelle du taux de chômage est de 2,8% pour les trois horizons de prévision (2025, 2026 et dans cinq ans), ce qui représente une légère hausse de 0,1 point de pourcentage pour 2025 et dans cinq ans par rapport aux prévisions de décembre.

Les taux d'intérêt à court terme dans les mois à venir devraient baisser, selon eux. Alors que l'enquête s'est terminée avant la décision de la Banque nationale suisse (BNS) sur les taux d'intérêts, ils comptent sur un taux d'intérêt à court terme (SARON) de 0,28% (0,58%) dans trois mois et de 0,20% (0,35%) dans douze mois.

Les taux d'intérêt à long terme ont été pour leur part revus à la hausse. Les valeurs consensuelles pour le taux d'intérêt au comptant d'une obligation fédérale à dix ans sont de 0,50% à trois mois (0,34%) et de 0,57% à douze mois (0,42%).

Ils estiment par ailleurs que le franc suisse devrait s'apprécier face à l'euro et au dollar américain au cours des douze prochains mois. Face à l'euro, les valeurs consensuelles pour les trois prochains mois sont de 0,94 CHF/EUR et pour les douze prochains mois de 0,92 CHF/EUR. Face au dollar américain, les valeurs attendues sont de 0,90 CHF/USD dans trois mois et de 0,88 CHF/USD dans douze mois.

Les perspectives du Swiss Performance Index (SPI) se sont améliorées par rapport à la dernière enquête de 2024, conformément à l'évolution du marché. Les quatorze experts interrogés tablent sur un score de 17'200 points en trois mois et un score de 17'614 points en douze mois.

/ATS