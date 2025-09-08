Groupe E s'offre une holding, biffe encore une quinzaine de postes

Groupe E s'offre une holding, biffe encore une quinzaine de postes

Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

L'énergéticien fribourgeois Groupe E réduit encore ses effectifs, avec la suppression prévue d'une quinzaine de postes sur deux ans, du fait de la création d'une holding pour le pôle Direction technique et infrastructures (DTI) .

Ce nouveau chapitre de la restructuration lancée au printemps implique le transfert de fonctions transversales dans les ressources humaines ou les finances vers la holding, baptisée Groupe E Tech, indique un communiqué diffusé lundi.

La société de Granges-Paccot avait annoncé en avril la suppression de près de 190 postes de travail à travers toute la Suisse romande, un chiffre ramené à 168 après négociation avec les partenaires sociaux.

Fin 2024, Groupe E avait déjà dévoilé un redimensionnement de ses activités dans la fibre optique, avec la fermeture des sociétés S. Roubaty, à Rossens, et FTH Services, à Romanel-sur-Lausanne, impliquant la perte de 69 emplois.

A l'instar des épisodes précédents, l'entreprise souligne lundi privilégier les départs naturels et les reclassements à l'interne de manière à minimiser le nombre de licenciements. Une consultation doit encore se tenir avec la représentation du personnel et le partenaire social.

La holding Groupe E Tech chapeautera les entreprises du pôle Direction technique et infrastructures (DTI) du conglomérat énergétique. Elle disposera de son propre conseil d'administration.

/ATS
 

