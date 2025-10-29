Glencore produit davantage de charbon mais moins de cuivre

Le géant de l'extraction et du négoce de matières premières Glencore a dévoilé mercredi sa ...
Photo: KEYSTONE/MARTIN RUETSCHI

Le géant de l'extraction et du négoce de matières premières Glencore a dévoilé mercredi sa production sur neuf mois, avec le charbon en hausse et le cuivre en baisse. Le zougois, coté à la Bourse de Londres, maintient son objectif de rentabilité pour 2025.

L'extraction de charbon a avancé de 1,0% sur un an à 73,5 millions de tonnes, rapporte un communiqué. La société l'explique notamment par 'des volumes australiens plus importants compensant les réductions volontaires de production de Cerrejón annoncées en mars'. Le charbon métallurgique a été multiplié par deux à 24,7 millions de tonnes.

'Les volumes de production d'acier et de charbon énergétique sont en bonne voie d'atteindre les objectifs annuels prévus, se situant dans le haut de leurs fourchettes de prévisions initiales respectives', a déclaré Gary Nagle, directeur général, cité dans le communiqué.

Le cuivre a de son côté reculé de 17% à 583'500 tonnes. 'Cette baisse s'explique principalement par la diminution des teneurs et des taux de récupération liés à la planification de l'exploitation minière et au minerai alimentant les usines', détaille l'entreprise.

Parmi les plus fortes baisses de production, le nickel perdait 16% tandis que le zinc prenait 10%.

Pour l'exercice dans son ensemble, Glencore vise toujours un résultat d'exploitation (Ebit) ajusté de 2,3 à 3,5 milliards de dollars (entre 1,8 milliard et 2,8 milliards de francs).

Mercredi dans la matinée, le cuivre a atteint un nouveau record à la Bourse des métaux de Londres (LME), porté par un réchauffement des relations entre la Chine et les Etats-Unis et par de récentes inquiétudes sur la capacité de production mondiale. La tonne a atteint jusqu'à 11'143 dollars dépassant son précédent record de mai 2024 de 11'105,50 dollars.

/ATS
 

