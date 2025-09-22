Gassmann Media se sépare de RJB et du Journal du Jura

Photo: Alerte Info

Gassmann Media annonce céder sa participation dans RJB et dans le Journal du Jura. La nouvelle société Jura Média SA, composée de la société Pressor SA ainsi que deux institutions de droit public Gilos et F.I.E.R., devient copropriétaire du quotidien et de la radio.

/ATS
 

