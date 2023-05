Etape symbolique et concrète pour le parc éolien de Sainte-Croix

Le chantier du parc éolien de Sainte-Croix, premier sur sol vaudois, est entré vendredi dans sa phase la plus concrète. Les premiers camions ont commencé à livrer les blocs de béton formant la partie basse des mâts des six éoliennes. Inauguration prévue cet automne.

'C'est une étape hautement symbolique après les travaux préparatoires des fondations et de la plateforme pour les éoliennes qui ont eu lieu d'octobre 2021 à fin avril 2023. On est désormais dans le dur, dans le concret', a expliqué à Keystone-ATS Michèle Cassani, porte-parole de Romande Energie.

Le parc éolien 'Eoliennes de Sainte-Croix' prévoit l'implantation de six turbines de 150 mètres de hauteur sur deux sites distincts, à la Gittaz-Dessus et au Mont-des-Cerfs et la production de 22 millions de kilowattheures par an, soit l'équivalent de la consommation électrique annuelle de la commune de Sainte-Croix.

Les éléments bas des mâts seront montés d'ici juin. Les trois pâles (hélices) avec le rotor de chaque éolienne seront ensuite assemblées au sol, puis hissées au sommet du mât avec une grue géante dans le courant de l'été. Les éoliennes seront construites les unes après les autres, précise la porte-parole.

Au total, ce sont plus d'une centaine de camions qui vont faire des allers et retours sur le site, selon Mme Cassani. La fin du montage complet des six éoliennes est prévue pour fin septembre avec inauguration et mise en service courant octobre, indique-t-elle.

Débuts sous tension

Le démarrage du chantier s'était fait sous tension en octobre 2021. Après l'arrivée des premières pelleteuses, des inconnus s'en étaient pris à des machines de chantier, crevant les pneus de plusieurs tracteurs et coupant une conduite hydraulique de pelles rétro.

Des ingénieurs et experts du projet avaient aussi subi des insultes et des menaces à l'issue d'une séance d'information à la population. Romande Energie et les entreprises mandatées avaient déposé des plaintes pénales, dont trois sont actuellement pendantes. 'La situation s'est calmée. Nous avons d'ailleurs arrêté la surveillance du chantier', relève Mme Cassani.

Le lancement des travaux préparatoires était intervenu après une longue saga judiciaire. Au printemps 2021, le Tribunal fédéral avait validé le projet, qui était contesté depuis plus de 20 ans par des opposants qui dénoncent ses atteintes au paysage. Romande Energie s'était toutefois vue imposer des mesures supplémentaires pour la protection des oiseaux et le respect des normes anti-bruit.

/ATS