Entrée en vigueur des surtaxes américaines sur les biens suisses

Photo: KEYSTONE/AP/Noah Berger

Les droits de douane américains de 39% sur les produits suisses sont entrés en vigueur jeudi à 00h01 (06h01 en Suisse). Ces surtaxes auront de sévères répercussions pour l'industrie suisse d'exportation et pour l'emploi en Suisse, a averti le Conseil fédéral.

'Les taxes réciproques sont entrées en vigueur ce soir à minuit', mercredi, a annoncé sur son réseau social Truth Social le président américain Donald Trump. Ces surtaxes, qui concernent des dizaines de pays, viennent remplacer celle de 10% appliquée depuis avril sur quasiment tous les produits entrant aux Etats-Unis.

Alors que la Suisse devait initialement être concernée par des droits de douane de 31%, le milliardaire républicain, dénonçant un excédent commercial de la Suisse de 39 milliards de dollars, jugé trop important, a fixé le 1er août la surtaxe à 39% après un téléphone avec la présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter.

Le déplacement de la dernière chance mardi et mercredi à Washington n'a pas provoqué un infléchissement de la position de Donald Trump.

/ATS
 

