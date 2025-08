Droits de douane pour les Etats-Unis: 39% pour la Suisse

Le président américain Donald Trump a signé jeudi soir le décret augmentant les droits de douane pour des dizaines de pays. Selon la liste publiée par la Maison Blanche, la Suisse sera taxée à 39%.

Ce décret impose une hausse des droits de douane pour des dizaines de pays dans le monde, avec qui les Etats-Unis estiment avoir un déficit commercial plus ou moins marqué.

Les nouveaux droits de douane s'échelonnent entre 10% et 41%, les plus élevés concernant la Syrie. Avec 39%, la Suisse fait partie des pays les plus durement taxés alors que l'Union européenne (UE), le Japon ou la Corée du sud se voient appliquer une surtaxe de 15%.

Dans un document publié sur son site internet, la Maison Blanche évoque une mesure qui vise à 'restructurer le commerce mondial au bénéfice des travailleurs américains'.

Plus tôt dans la soirée, la présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter avait annoncé que la Suisse et les Etats-Unis n'étaient pas parvenus à s'entendre.

/ATS