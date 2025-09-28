Colline du Mormont (VD): le contre-projet préféré à l'initiative

L'initiative 'Sauvons le Mormont' devrait échouer dans les urnes. La colline surplombant Eclépens ...
Photo: Keystone/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

L'initiative 'Sauvons le Mormont' devrait échouer dans les urnes. La colline surplombant Eclépens et exploitée par Holcim ne sera pas protégée dans la Constitution vaudoise, mais dans la loi. Le principe d'économie circulaire fait, lui, son entrée dans la Constitution.

En privilégiant une protection légale (comme la Venoge) plutôt que constitutionnelle (comme Lavaux), la population s'est ralliée dimanche au contre-projet du Conseil d'Etat, enterrant ainsi une initiative lancée en 2022 dans la foulée de la ZAD du Mormont.

Le contre-projet se dirige vers une acceptation à 67,74%, après 87% du dépouillement, tandis que l'initiative n'a été soutenue que par 38,80% des votants. Le taux de participation s'élève à 45,33%.

La colline est devenue célèbre, au-delà des frontières vaudoises, lorsqu'elle a été occupée par la première Zone à défendre (ZAD) de Suisse entre octobre 2020 et mars 2021. L'initiative 'Sauvons le Mormont' avait été lancée quelques mois plus tard.

/ATS
 

