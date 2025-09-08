Cinq cantons ont adopté le permis d'élève conducteur numérique

Le canton de Neuchâtel et quatre autres cantons ont introduit le permis d'élève conducteur ...
Photo: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO

Le canton de Neuchâtel et quatre autres cantons ont introduit le permis d'élève conducteur électronique (ePEC). Cet outil, présenté lundi par le conseiller fédéral Beat Jans à Boudevilliers (NE), sera disponible à la fin de l'année dans toute la Suisse.

L’ePEC avait été introduit en mai 2024 dans le canton d’Appenzell Rhodes-Extérieures sous la forme d’un projet pilote. Désormais, il est aussi possible d’obtenir un permis d’élève conducteur dématérialisé à Neuchâtel, à Berne, au Tessin et en Valais, a annoncé le Département fédéral de justice et police (DFJP).

Les personnes qui réussissent l’examen théorique peuvent obtenir leur permis d’élève conducteur sous forme électronique. Délivré par les services cantonaux des automobiles, l’ePEC est conservé dans un portefeuille électronique sur le smartphone. Enregistré dans son téléphone, il suffit de le présenter lors d’une leçon de conduite ou d’un contrôle routier.

/ATS
 

