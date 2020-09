Christoph Mäder confirmé à la présidence d'Economiesuisse

La faitière patronale helvétique Economiesuisse a confirmé vendredi Christoph Mäder à la présidence de la Fédération des entreprises suisses. Il succèdera à Heinz Karrer le 1er octobre.

L'actuel président avait pris ses fonctions en 2013. Son élection était intervenue dans une période difficile pour Economiesuisse, notamment avec la départ d'une importante association membre.

M. Mäder a siégé au comité d'Economiesuisse entre 2008 et 2019, avec la fonction de vice-président entre 2011 et 2017.

L'Argovien a été membre de la direction générale du géant agrochimique Syngenta et présidé la faîtière scienceindustries, qui regroupe les sociétés pharmaceutiques et chimiques. Actuellement, il est notamment administrateur de Bâloise, Ems-Chemie et Lonza.

/ATS