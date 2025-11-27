Arc jurassien: Syndicom dénonce d'importantes pressions à la Poste

Syndicom s'inquiète de la pression subie par les employés de la Poste dans le Jura bernois ...
Arc jurassien: Syndicom dénonce d'importantes pressions à la Poste

Arc jurassien: Syndicom dénonce d'importantes pressions à la Poste

Photo: KEYSTONE/TI-PRESS/PABLO GIANINAZZI

Syndicom s'inquiète de la pression subie par les employés de la Poste dans le Jura bernois, la partie francophone de Bienne et les cantons de Neuchâtel et du Jura. Le syndicat dénonce la stratégie adoptée par le géant jaune et fait part de pressions 'inhumaines'.

Lors de son annonce de fermer 170 bureaux au total en Suisse d'ici 2028, le géant jaune promettait une restructuration sans licenciements, comptant notamment sur les retraites et des départs volontaires.

Mais selon le syndicat, la réalité est tout autre. Sur un total de 150 places de travail dans l'Arc jurassien, entre 30 et 40 postes sont appelées à disparaître.

De nombreux employés ont dénoncé auprès du syndicat une pression 'inhumaine' visant, selon eux, à les démotiver et à les inciter au départ. Syndicom évoque des 'objectifs de ventes accrus', des 'menaces disciplinaires', une 'sous-planification' ou encore une 'communication inexistante, voire malveillante, quant à l'avenir de leur emploi'.

Lors d'un point presse, la Poste s'est jusifiée et a parlé d'accusations 'infondées'.

/ATS
 

Actualités suivantes

Coup de neuf pour la piscine du Landeron

Coup de neuf pour la piscine du Landeron

Région    Actualisé le 27.11.2025 - 11:35

Mettre en valeur les peintres de l’École de Saint-Blaise

Mettre en valeur les peintres de l’École de Saint-Blaise

Région    Actualisé le 27.11.2025 - 10:54

Takeda investit 200 millions dans un nouveau bâtiment à Neuchâtel

Takeda investit 200 millions dans un nouveau bâtiment à Neuchâtel

Région    Actualisé le 27.11.2025 - 09:18

La FNAAC demande de la transparence à lcdf27

La FNAAC demande de la transparence à lcdf27

Région    Actualisé le 26.11.2025 - 16:43

Articles les plus lus

Déficit budgétaire en recul à La Chaux-de-Fonds

Déficit budgétaire en recul à La Chaux-de-Fonds

Région    Actualisé le 26.11.2025 - 15:50

La FNAAC demande de la transparence à lcdf27

La FNAAC demande de la transparence à lcdf27

Région    Actualisé le 26.11.2025 - 16:43

Takeda investit 200 millions dans un nouveau bâtiment à Neuchâtel

Takeda investit 200 millions dans un nouveau bâtiment à Neuchâtel

Région    Actualisé le 27.11.2025 - 09:18

Mettre en valeur les peintres de l’École de Saint-Blaise

Mettre en valeur les peintres de l’École de Saint-Blaise

Région    Actualisé le 27.11.2025 - 10:54

Clap de fin pour le centre d’asile spécial des Cernets

Clap de fin pour le centre d’asile spécial des Cernets

Région    Actualisé le 26.11.2025 - 15:00

Déficit budgétaire en recul à La Chaux-de-Fonds

Déficit budgétaire en recul à La Chaux-de-Fonds

Région    Actualisé le 26.11.2025 - 15:50

La FNAAC demande de la transparence à lcdf27

La FNAAC demande de la transparence à lcdf27

Région    Actualisé le 26.11.2025 - 16:43

Takeda investit 200 millions dans un nouveau bâtiment à Neuchâtel

Takeda investit 200 millions dans un nouveau bâtiment à Neuchâtel

Région    Actualisé le 27.11.2025 - 09:18

Pas de marge de sécurité pour les mesures de l'éthylomètre

Pas de marge de sécurité pour les mesures de l'éthylomètre

Région    Actualisé le 26.11.2025 - 12:01

La Case à Chocs lance une tarification solidaire

La Case à Chocs lance une tarification solidaire

Région    Actualisé le 26.11.2025 - 14:00

Clap de fin pour le centre d’asile spécial des Cernets

Clap de fin pour le centre d’asile spécial des Cernets

Région    Actualisé le 26.11.2025 - 15:00

Déficit budgétaire en recul à La Chaux-de-Fonds

Déficit budgétaire en recul à La Chaux-de-Fonds

Région    Actualisé le 26.11.2025 - 15:50