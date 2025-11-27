Arc jurassien: Syndicom dénonce d'importantes pressions à la Poste

Syndicom s'inquiète de la pression subie par les employés de la Poste dans le Jura bernois, la partie francophone de Bienne et les cantons de Neuchâtel et du Jura. Le syndicat dénonce la stratégie adoptée par le géant jaune et fait part de pressions 'inhumaines'.

Lors de son annonce de fermer 170 bureaux au total en Suisse d'ici 2028, le géant jaune promettait une restructuration sans licenciements, comptant notamment sur les retraites et des départs volontaires.

Mais selon le syndicat, la réalité est tout autre. Sur un total de 150 places de travail dans l'Arc jurassien, entre 30 et 40 postes sont appelées à disparaître.

De nombreux employés ont dénoncé auprès du syndicat une pression 'inhumaine' visant, selon eux, à les démotiver et à les inciter au départ. Syndicom évoque des 'objectifs de ventes accrus', des 'menaces disciplinaires', une 'sous-planification' ou encore une 'communication inexistante, voire malveillante, quant à l'avenir de leur emploi'.

Lors d'un point presse, la Poste s'est jusifiée et a parlé d'accusations 'infondées'.

/ATS