Après la pandémie: essor des loisirs créatifs et du numérique

La fréquentation culturelle et les loisirs extérieurs ont reculé en 2024 en Suisse tandis que ...
Après la pandémie: essor des loisirs créatifs et du numérique

Après la pandémie: essor des loisirs créatifs et du numérique

Photo: Keystone/CHRISTIAN BEUTLER

La fréquentation culturelle et les loisirs extérieurs ont reculé en 2024 en Suisse tandis que les activités numériques et les pratiques créatives en amateur ont nettement progressé, surtout chez les 15–29 ans. Malgré cela, une large majorité souhaite sortir davantage.

L'enquête 2024 de l'Office fédéral de la statistique (OFS) sur la langue, la religion et la culture montre un repli des sorties culturelles par rapport à 2019 et avant la pandémie de coronavirus: musées, expositions, danse, concerts et cinéma perdent entre 6 et 7 points de pourcentage.

Les grandes fêtes urbaines comme la Street Parade, de villages, de sociétés suivent la même tendance, en particulier chez les jeunes, alors que les boîtes de nuit continuent de perdre du public. Les festivals font figure d’exception, poursuivant leur progression pour atteindre 52% de fréquentation.

A l’inverse, les pratiques créatives en amateur connaissent un fort essor : photographie, dessin, poterie et danse progressent nettement, souvent dopées chez les 15–29 ans. Les usages numériques se renforcent également, entre VoD, musique en streaming et e-books, même si le cinéma et le livre papier restent très présents.

/ATS
 

Actualités suivantes

Après l'amende de l'UE, Google veut éviter une scission

Après l'amende de l'UE, Google veut éviter une scission

Économie    Actualisé le 14.11.2025 - 07:49

Sonova: la rentabilité prend l'eau au premier semestre

Sonova: la rentabilité prend l'eau au premier semestre

Économie    Actualisé le 14.11.2025 - 07:43

Swiss Re a profité d'une faible sinistralité sur neuf mois

Swiss Re a profité d'une faible sinistralité sur neuf mois

Économie    Actualisé le 14.11.2025 - 07:39

Richemont progresse au premier semestre

Richemont progresse au premier semestre

Économie    Actualisé le 14.11.2025 - 07:37

Articles les plus lus

Le fabricant de pansements Urgo construit une nouvelle usine

Le fabricant de pansements Urgo construit une nouvelle usine

Économie    Actualisé le 14.11.2025 - 07:35

Richemont progresse au premier semestre

Richemont progresse au premier semestre

Économie    Actualisé le 14.11.2025 - 07:37

Swiss Re a profité d'une faible sinistralité sur neuf mois

Swiss Re a profité d'une faible sinistralité sur neuf mois

Économie    Actualisé le 14.11.2025 - 07:39

Sonova: la rentabilité prend l'eau au premier semestre

Sonova: la rentabilité prend l'eau au premier semestre

Économie    Actualisé le 14.11.2025 - 07:43

« Une très bonne discussion » sur les droits de douane, dit Parmelin

« Une très bonne discussion » sur les droits de douane, dit Parmelin

Économie    Actualisé le 14.11.2025 - 07:17

Le fabricant de pansements Urgo construit une nouvelle usine

Le fabricant de pansements Urgo construit une nouvelle usine

Économie    Actualisé le 14.11.2025 - 07:35

Richemont progresse au premier semestre

Richemont progresse au premier semestre

Économie    Actualisé le 14.11.2025 - 07:37

Swiss Re a profité d'une faible sinistralité sur neuf mois

Swiss Re a profité d'une faible sinistralité sur neuf mois

Économie    Actualisé le 14.11.2025 - 07:39