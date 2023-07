A Sainte-Croix, une première éolienne vaudoise tutoie le ciel

Elle trône dans le Jura-Nord vaudois depuis lundi matin, à plus de 100 mètres de hauteur: la première éolienne du parc éolien de Sainte-Croix, seul chantier actuellement en cours en Suisse, a été érigée et tutoie désormais le ciel. Cinq autres suivront d'ici fin août.

C'est même la toute première éolienne élevée sur sol vaudois puisqu'il s'agit du premier parc dans le canton, où une petite dizaine d'autres projets sont prévus à l'heure actuelle. 'C'est un moment très symbolique', s'est réjouie auprès de Keystone-ATS Florence Schmidt, cheffe de projet du parc éolien de Sainte-Croix pour Romande Energie.

Une fois opérationnelles, les six éoliennes permettront la production de 22 millions de kilowattheures par an, de quoi alimenter 6100 ménages, soit l'équivalent de la consommation électrique annuelle de la commune de Sainte-Croix et de ses industries, explique Mme Schmidt. Romande Energie investit 42 millions de francs dans ce projet sur deux sites distincts, à la Gittaz-Dessus et au Mont-des-Cerfs.

Chaque pale (hélice) pèse neuf tonnes et mesure 41 mètres de long. Elles sont assemblées au sol puis levées et hissées au sommet du mât par une grue géante sur chenilles, dotée d'un bras de 120 mètres. Les cinq autres turbines suivront d'ici la fin août, précise-t-on.

Après des années de procédure, le chantier avait entamé en octobre 2021 avec divers travaux préparatoires et, notamment, la construction des fondations. Une nouvelle étape avait démarré en mai dernier avec la livraison des blocs de béton et le montage des mâts. La mise en service est prévue pour la fin novembre pour ce parc, dont l'origine du projet remonte à 25 ans.

