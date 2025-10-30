TransN pourrait céder une concession aux CFF

Les Transports publics neuchâtelois retrouvent des couleurs. Après une année de redressement marquée par des mesures structurelles et un changement de direction, TransN boucle 2024 avec un bénéfice de 650’000 francs, alors qu’une perte était prévue. L’entreprise envisage désormais un transfert de la ligne Neuchâtel-Buttes aux CFF et des collaborations renforcées avec les Chemins de fer du Jura.

A la suite des difficultés rencontrées par TransN, des mesures ont été prises et le directeur a quitté l'entreprise. « Les travaux ont porté leurs fruits mais les pistes d'amélioration identifiées doivent être approfondies », a déclaré jeudi Céline Vara, conseillère d'Etat en charge des transports.

« Nous avons voulu mettre en place des mesures structurelles pérennes sans toucher à l'offre », a expliqué Raphaël Comte, président du conseil d'administration. Un bénéfice de 650'000 francs a pu être dégagé en 2024, alors qu'une perte de 2,75 millions était attendue.

TransN et les CFF envisagent un éventuel transfert de la concession pour la ligne Neuchâtel-Buttes, avec garantie de l'emploi pour le personnel. Des recherches de synergies sont aussi prévues avec les Chemins de fer du Jura (CJ).

/ATS