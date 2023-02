L'initiative pour le maintien de l'argent liquide a ses signatures

Le peuple suisse va probablement se prononcer sur l'initiative populaire pour le maintien de la monnaie et des billets de banque lancée par le Mouvement de liberté suisse (MLS). Plus de 157'000 signatures ont été récoltées à ce jour, relève la NZZ am Sonntag.

Sur ce nombre, plus de 111'000 ont déjà été validées, indique le MLS sur son site internet.

Le délai pour recueillir les signatures court jusqu'au 17 février.

'L'argent liquide, c'est la liberté', estime le MLS, qui en fait 'une priorité absolue pour la Suisse'. Le mouvement craint une numérisation intégrale. Son initiative vise à empêcher la suppression du cash, via une garantie constitutionnelle. Le texte fondamental devrait garantir que le pays dispose toujours de monnaie et de billets de banque en suffisance.

En outre, toute velléité de supprimer le franc devrait, le cas échéant, être soumise à l'aval du peuple et des cantons.

/ATS