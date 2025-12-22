Un tribunal zougois accepte une plainte climatique contre Holcim

Pour la première fois en Suisse, un tribunal entre en matière sur une plainte pour atteinte au climat. Le tribunal cantonal de Zoug a donné suite à la plainte déposée par des pêcheurs indonésiens qui accusent le groupe Holcim de contribuer au changement climatique.

Le tribunal est entré en matière sur tous les points de la plainte déposée par quatre pêcheurs, a indiqué lundi l'Entraide protestante suisse (EPER), une ONG qui soutient la démarche des plaignants. Cette décision ouvre la voie à un examen sur le fond.

'Cette décision constitue un succès d'étape important pour la justice climatique', a indiqué l'EPER dans un communiqué. Les quatre plaignants réclament des indemnités au cimentier pour les dommages climatiques qui menacent leur île, une participation financière aux mesures de protection et une réduction rapide des émissions de CO2.

Les habitants de l'île indonésienne de Pari, qui ont déposé plainte en 2023, avaient présenté leurs arguments début septembre devant le tribunal de première instance.

/ATS