Un tiers de candidates pour le Conseil des Etats

Le nombre de candidats au Conseil des Etats ainsi que la proportion de femmes sont plus ou moins les mêmes qu'en 2019. En tout, 184 candidats, dont 37 sortants et un tiers de femmes, briguent un siège à la Chambre des cantons.

La part des candidates s'élève à environ 34%, selon une évaluation faite par Keystone-ATS sur la base des données de l'Office fédéral de la statistique. Les cantons d'Argovie (70%) et de Fribourg (57%) présentent la plus grande proportion de candidates.

Parmi les partis, ce sont les Vert-e-s qui ont la plus forte représentation féminine avec 13 candidates sur 21. Le PS enregistre également plus de candidates que de candidats tandis que la parité est atteinte chez les Vert'libéruax.

Le PLR compte environ 30% de femmes, le Centre 29%. L'UDC ferme la marche avec 9,5%. Le PS et le PLR ont une proportion de femmes nettement plus élevée qu'en 2019. A l'inverse, la part est plus faible pour l'UDC, les Vert-e-s, les Vert'libéraux et le Centre.

