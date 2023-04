Un Suisse, récidiviste présumé, accusé d'aide à l'Etat islamique

Un Suisse de 25 ans est accusé d'avoir recruté plusieurs personnes pour le groupe Etat islamique (EI) ou d'avoir renforcé leur adhésion à l'EI. Le Ministère public de la Confédération (MPC) lui reproche aussi notamment d'avoir diffusé de la propagande islamiste.

Le MPC annonce lundi avoir déposé un acte d'accusation auprès du Tribunal pénal fédéral contre le jeune homme, domicilié dans le canton de Zurich. Ce dernier aurait violé à plusieurs reprises la loi fédérale interdisant les groupes Al-Qaïda et Etat islamique.

Il lui est aussi reproché d'avoir 'acquis et mis à disposition des représentations interdites de la violence'. Il est accusé en outre d'avoir simulé un accident, profitant ainsi indûment d'indemnités journalières de l'assurance-accidents à hauteur de 15'000 francs. Il aurait dupé au passage plusieurs médecins.

De retour de Syrie

Le prévenu est un djihadiste de retour du territoire syrien contrôlé par l'EI, qui a déjà fait l'objet en Suisse d'un jugement entré en force pour violation de la loi interdisant Al-Qaïda et EI. Il a été arrêté en octobre 2019 et placé jusqu'en juillet 2020 en détention préventive. Sa remise en liberté assortie de mesures de substitution a ensuite été ordonnée.

Dans le détail, selon le nouvel acte d'accusation publié lundi, le jeune homme faisait partie d'un groupe adepte de l'idéologie de l'EI dans la région zurichoise. Il a eu une influence prépondérante parmi les membres de ce mouvement.

Le MPC lui reproche d'avoir renforcé l'adhésion à l'EI de différents adhérents, d'avoir consolidé l'esprit leur communautaire et d'avoir cherché à recruter de nouveaux membres et à agrandir le cercle des adeptes de l'EI.

Le prévenu aurait en particulier présenté à plusieurs personnes du groupe de la propagande faisant l'apologie de l'EI ou aurait incité à diffuser de la propagande du groupe djihadiste. Il aurait en outre recommandé aux membres la lecture de publications de l'EI et donné des indications sur la manière de trouver des canaux islamistes et des vidéos, notamment.

Il aurait joué sur sa 'réputation'

Ce faisant, le jeune homme aurait profité de sa réputation de djihadiste de retour de Syrie. Il aurait aussi utilisé ses vastes connaissances de l'EI ainsi que son réseau en Suisse et à l'étranger pour faire infuser les idées de l'EI et mettre en relation des personnes partageant ses objectifs.

L'homme aurait, plus généralement, 'magnifié' l'EI et Al-Qaïda via du matériel de propagande, écrit le MPC. Ce dernier formulera ses réquisitions de peine lors de l'audience principale devant le Tribunal pénal fédéral de Bellinzone.

