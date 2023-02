Ukraine: Cassis dénonce un retour de la politique du plus fort

Un an après l'attaque russe en Ukraine, le monde est devenu multipolaire avec un retour inquiétant de la politique du plus fort, estime Ignazio Cassis. 'On observe des puissances régionales qui sont nostalgiques de leur glorieux passé et qui montrent leurs muscles'.

'Pour les relations internationales, c'est comme si on vous avait appris une langue et que du jour au lendemain vous deviez en utiliser une autre', ajoute le ministre suisse des affaires étrangères dans un entretien diffusé jeudi par Le Temps. 'Il faut se déprogrammer pour se reprogrammer d'une autre manière'.

Le début de l'invasion russe le 24 février 2022 a également eu pour conséquence la paralysie de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) et du Conseil de l'Europe, note le conseiller fédéral. De plus, 'le gendarme mondial de la paix qu'est l'ONU est, lui aussi, actuellement impuissant face à cette guerre'.

Résultat, le ministre ne se montre pas optimiste quant à une fin prochaine du conflit, 'à moins d'un miracle'.

/ATS