Tunnel du Lötschberg: ouvriers intoxiqués par un liquide chimique

Cinq ouvriers ont été exposés à une fuite d'un liquide chimique transporté dans un conteneur d'un train de marchandises en transit dans le tunnel du Lötschberg. Ils souffrent de troubles respiratoires et d'irritations des yeux, a indiqué la police valaisanne sur X.

L'incident s'est produit sur le tronçon Goppenstein (VS) - Kandersteg (BE). Le trafic ferroviaire a été interrompu pendant l'intervention des secours et a été rétabli vers 07h30. Selon la police, la substance qui s'est écoulée était de l'acide acétique et de l'hydrogène.

Il n'y aucun danger pour l'environnement.

/ATS