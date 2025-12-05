Tribunal de La Chaux-de-Fonds: 9 ans et demi de prison

Le Tribunal criminel des Montagnes neuchâteloises a fixé vendredi une peine de prison de 9 ...
Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Le Tribunal criminel des Montagnes neuchâteloises a fixé vendredi une peine de prison de 9 ans et demi contre l'ex-chef de la bande organisée Jamahat. Les peines varient de quatre ans à huit mois pour les quatre autres accusés.

/ATS
 

