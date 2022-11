Social: pétition signée par 75% du personnel

Les employés des institutions sociales neuchâteloises veulent une revalorisation de leurs conditions. Une pétition a été signée par 75% du personnel, qui pourrait débrayer si la discussion avec l'Etat n'aboutit pas.

'Les conditions se dégradent et l'épuisement est global. La profession n'est plus attractive par manque de personnel qualifié qu'on ne trouve plus pour faire des remplacements', a expliqué mardi une éducatrice sociale. 'On n'a plus les moyens d'exercer notre métier correctement'.

Le Conseil d'Etat demande aux institutions de respecter la CCT et a des exigences en termes de cahiers des charges mais ne veut pas leur donner les moyens pour le faire. 'C'est choquant, la branche est sous pression', a déclaré Claude Brosy, secrétaire syndical du SSP.

La pétition, lancée le 20 septembre à la suite de la lettre du Conseil d'Etat qui a décidé de laisser la même enveloppe budgétaire, a recueilli 1284 signatures, soit 75% du personnel de la branche. Les paraphes devraient se monter à 1400 le 30 novembre lors de la rencontre avec les autorités politiques.

