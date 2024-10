Plus de 93'000 oiseaux recensés à l'EuroBirdwatch en Suisse

L'opération EuroBirdwatch a attiré ce week-end plus de 3000 personnes venues observer l'avifaune dans toute la Suisse. Au total, plus de 93'000 oiseaux ont été recensés. Avec plus de 30'000 individus, le pinson des arbres était l'espèce la plus fréquente.

BirdLife Suisse organise l'opération depuis plus de 30 ans, rappelle l'organisation lundi dans un communiqué. Ses membres ainsi que des cercles ornithologiques ont accueilli dans 53 postes d’observation le public intéressé par le phénomène de la migration des oiseaux.

Lors de cette édition, trois espèces se sont distinguées: après le pinson des arbres, l’étourneau (13’000 individus) et l’hirondelle de fenêtre (environ 11'000) ont été les plus représentées. Les papillons étaient également nombreux sur les sites d’observation.

Sur les hauteurs des cols, une fréquence importante de vulcains - l'un des rares papillons indigènes migrateurs - a en effet été signalée. Dimanche, après un épais brouillard, le soleil a réchauffé l'air ce qui, couplé au vent du nord, a porté ces insectes vers le sud, explique BirdLife Suisse.

L'organisation de protection de la nature s'en félicite, car les insectes sont de manière générale en fort recul. Une disparition qui a un impact direct sur de nombreux oiseaux migrateurs se nourrissant d'insectes.

L'opération EuroBirdwatch a été menée dans 34 pays d'Europe et d'Asie centrale. Globalement, 24'000 participants ont comptabilisé environ 3,5 millions d'oiseaux.

