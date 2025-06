Péréquation: forte hausse des paiements compensatoires

Les paiements compensatoires aux cantons dits pauvres vont encore augmenter l'an prochain, atteignant 6,4 milliards. Genève devient le plus gros contributeur, selon les chiffres de l'Administration fédérale des finances (AFF) publiés mercredi.

'En chiffres absolus, le canton de Genève est désormais le plus gros contributeur à la péréquation des ressources, avec 543 millions de francs', écrit l'AFF dans un communiqué. La forte augmentation enregistrée par le canton s'explique notamment par les bénéfices exceptionnellement élevés réalisés dans le commerce de l'énergie et des matières premières depuis 2022, ajoute-t-elle.

Les cantons de Zoug et de Schaffhouse enregistrent également une belle évolution. L'indice des ressources diminue en revanche pour Zurich, Bâle-Ville, Obwald et Nidwald. Le Jura et le Valais, en bas du classement, sont les régions les plus pauvres.

/ATS