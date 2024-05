Ousman Sonko écope de 20 ans de prison

Le Tribunal pénal fédéral a condamné l'ancien ministre guinéen de l'Intérieur Ousman Sonko à 20 ans de prison pour crimes qualifiés contre l'humanité. Le Ministère public de la Confédération avait requis la détention à vie.

La Cour des affaires pénales a estimé que les assassinats, les séquestrations et les tortures retenus contre l'ancien ministre s'inscrivaient dans un contexte d'attaques systématiques contre la population civile et relevaient donc des crimes contre l'humanité. En revanche, elle a abandonné les accusations de viol.

Les faits reprochés à Ousman Sonko se sont déroulés entre janvier 2000 et septembre 2016. L'accusé les aurait commis avec un groupe composé de l'ancien président Yahya Jammeh ainsi que de dirigeants des forces de sécurité et des services pénitentiaires. Ousman Sonko a occupé la charge de ministre de l'Intérieur entre 2006 et 2016.

/ATS