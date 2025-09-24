Neuchâtel s'attend à un bénéfice de 14,6 millions de francs en 2026

Le canton de Neuchâtel s'attend toujours à un bénéfice pour 2026. Malgré l'excédent de revenus ...
Neuchâtel s'attend à un bénéfice de 14,6 millions de francs en 2026

Neuchâtel s'attend à un bénéfice de 14,6 millions de francs en 2026

Photo: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO

Le canton de Neuchâtel s'attend toujours à un bénéfice pour 2026. Malgré l'excédent de revenus de 14,6 millions de francs, il estime que l'équilibre financier est fragilisé. Les investissements prévus sont en hausse de 4% et atteignent 152,8 millions.

'Après plusieurs exercices influencés par une période favorable sur le plan économique et financier, les signes d’un retournement conjoncturel ne peuvent désormais plus être ignorés', a indiqué mercredi le Conseil d'Etat. Le compte de résultat est fortement impacté par différents éléments, dont une forte réduction de la péréquation financière fédérale.

Les revenus fiscaux commencent aussi à montrer 'des signes de fléchissement', a ajouté le canton qui précise que le budget a été élaboré avant l'annonce des surtaxes douanières américaines. Malgré des charges en hausse dans la santé et le social, le Conseil d'Etat veut continuer à investir et a prévu un prélèvement important dans la réserve de politique conjoncturelle.

/ATS
 

