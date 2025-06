Neuchâtel balayé par une rafale à 140 km/h

Des orages ont traversé le Jura dimanche après-midi depuis l'ouest, provoquant de violentes rafales, notamment au pied sud du Jura. Elles ont atteint 140km/h à Neuchâtel, où le site de Festi'neuch a dû être évacué.

Les rafales ont aussi atteint 127 km/h à Granges (SO), 114 km/h à Cressier (NE), 113 km/h à Würenlingen (AG) et 105 km/h à St-Prex (VD), selon le site de MétéoSuisse.

Les orages devraient se déplacer vers l'est dans les prochaines heures, a précisé le service météorologique Meteonews sur la plateforme X. La Confédération a émis une alerte aux orages pour pratiquement tout le nord des Alpes.

A Neuchâtel, où le site de Festi'neuch a été évacué, les rafales ont balayé les barrières et certaines tentes et arraché des branches. La ville de Bienne a aussi été violemment touchée par la pluie et le vent peu après 15h.

Le trafic est perturbé par un arbre tombé sur une ligne aérienne, a constaté un journaliste de Keystone-ATS. Suite à cet événement, tout le réseau de lignes aériennes est hors-service, précisent les transports publics biennois sur leur site. A Nidau également, la route principale a été fermée à cause d'un toit qui s'est envolé.

