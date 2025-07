M.Pfister veut mieux protéger les aérodromes militaires des espions

Le ministre de la Défense, Martin Pfister, veut mieux protéger les bases aériennes militaires suisses contre les actions d'espionnage. L’une des raisons invoquées est liée aux exigences des États-Unis dans le cadre de l’acquisition des avions de chasse F-35.

'Les exigences en matière de protection de ce matériel militaire sensible sont plus élevées que ce que nous avions initialement pensé ', a déclaré Pfister dans un entretien publié samedi soir en avant-première par la NZZ am Sonntag. Comme deuxième raison justifiant ces mesures de protection supplémentaires, il a mentionné la situation sécuritaire actuelle.

Le département de la Défense prévoit un ensemble de mesures, a précisé M.Pfister. 'Cela inclut notamment une zone d’interdiction de vol pour les drones, davantage de camouflage et de pare-vues. Peut-être aussi un élargissement de la zone interdite autour des bases aériennes. »

Il a estimé les surcoûts liés à ces mesures, ainsi que ceux dus à la hausse des prix dans le secteur de la construction, à 60 millions de francs suisses.

https://www.nzz.ch/schweiz/bundesrat-martin-pfister-die-sicherheit-der-militaerflugplaetze-muss-erhoeht-werden-ld.1891756

/ATS