Ludesco: les joueurs ont rendez-vous à La Chaux-de-Fonds

Ludesco, le plus grand festival de jeux et d’expériences ludiques de Suisse, va attirer des joueurs de tout le pays et de France voisine de vendredi à 13h00 à dimanche à 20h00 à La Chaux-de-Fonds (NE). Plus de 80 animations et 1800 jeux seront proposés.

Pour cette 15e édition, le festival va s’étendre à travers La Chaux-de-Fonds. Le cœur battant de la manifestation, située autour de la Maison du Peuple, se verra agrandir d’un bâtiment. Ce nouveau lieu accueillera les nouveautés ludiques venant de paraître ou celles encore au stade de prototypes, ont indiqué les organisateurs.

Le festival va aussi se propager partout en ville à travers des dizaines de lieux inédits. Les visiteurs pourront jouer à un jeu grandeur nature dans une villa imaginée par Le Corbusier, participer à une enquête dans un temple néo-gothique ou à un atelier d’écriture de scénario de jeu dans l’appartement style sapin d’un riche fabricant de boîtes de montres. Une nuit de l'horreur à travers la ville est aussi au programme.

Record à battre

Durant la manifestation, les joueurs pourront tester le jeu d'enquêtes inédit que la RTS et la maison d'édition suisse Helvetiq ont créé. Le festival espère que le record du monde de bilboquet, avec 12'417 coups en 24 heures, établi en 2012 à Ludesco, sera dépassé.

Ludesco va proposer également des compétitions dans diverses disciplines ludiques, où les joueurs pourront se défier sur différents thèmes: invocation de créatures dans Magic, football revisité avec Klask ou encore l'art d’envoyer du bois au petit matin avec le Mölkky. Lors d'une partie d’échecs en simultané, le public pourra défier le grand maître français Etienne Bacrot.

Les organisateurs espèrent accueillir encore plus de joueurs que l'an dernier, quand 7500 joueurs s'étaient déplacés. Le festival avait accueilli plus de 10'000 participants en 2019. En raison de la pandémie, Ludesco avait été annulé en 2020 et s'était tenu en format réduit et à des dates inhabituelles en 2021 et 2022.

