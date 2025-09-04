Les drones ADS15 seront limités dans leur navigation

Malgré les retards, la Suisse ne renoncera pas à l'achat des six drones de reconnaissance ADS15 ...
Les drones ADS15 seront limités dans leur navigation

Pas de système d’évitement automatique ou pas de système de décollage et d'atterrissage indépendant du GPS: les drones ADS15 seront privés de certaines fonctionnalités, a annoncé jeudi le conseiller fédéral Martin Pfister, à la suite des nombreux problèmes rencontrés.

/ATS
 

