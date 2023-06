Les députés neuchâtelois en voie d'accepter les comptes

Les députés neuchâtelois se sont penchés mardi sur les comptes, qui clôturent sur un bénéfice de 6,4 millions de francs. Le Grand Conseil devrait très largement les accepter, même s'il craint la faiblesse des investissements nets, qui se sont montés à 59,3 millions.

L'exercice boucle 'sans casse financière', a déclaré le président du Conseil d'Etat Laurent Kurth. Le canton enregistre six années consécutives d'amélioration de son résultat. 'Le défi est désormais la volatilité et la difficulté des prévisions, qui engendre des écarts importants entre le budget et les comptes'.

L'exercice est marqué par la constitution de provisions pour un montant total de 61,6 millions de francs permettant de couvrir divers risques, notamment pour faire face à la situation dans le domaine de la santé. Le total de la dotation aux réserves et de la constitution de provisions se monte à plus de 100 millions.

