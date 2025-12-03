Les comportements de vote au Conseil national changent à peine

Le comportement de vote des élus au Conseil national a très peu changé durant ces deux dernières ...
Le comportement de vote des élus au Conseil national a très peu changé durant ces deux dernières années. Une analyse réalisée par la Neue Zürcher Zeitung (NZZ) montre qu'il existe des lignes partisanes claires.

Au cours des deux dernières années, les partis ont voté de manière nettement plus uniforme au Conseil national. Les écarts par rapport à la ligne du parti sont rares, montre l'analyse de la NZZ publiée mercredi. Elle se base sur l'évolution du comportement de vote des conseillers nationaux depuis 2004.

Ces dernières années, la polarisation au sein du Conseil national n'a guère augmenté, selon ce classement. D'une manière générale, le comportement de vote est stable. Seul le Centre affiche une légère tendance à gauche. C'est au sein de l'UDC que les votes sont les plus divergents. En comparaison, l'écart idéologique au sein du groupe socialiste est beaucoup moins important.

Les divergences au sein du PLR et du Centre sont plus importantes que celles observées au sein du PS et des Vert-e-s. Les partis bourgeois ont certes voté de manière plus homogène que par le passé, mais ils sont encore loin de la discipline de vote du camp rose-vert.

Sur l'échelle gauche-droite, la cheffe du groupe parlementaire des Vert-e-s, Aline Trede, se situe le plus à gauche, tandis que le conseiller national UDC Erich Hess se trouve à l'autre extrémité.

Les notes attribuées aux conseillers nationaux ont été calculées à l'aide de la méthode 'DW Nominate'. Développée à l'origine pour le Congrès américain, cette méthode permet de représenter les positions politiques des élus du Conseil national sur une échelle de -10 (à gauche) à +10 (à droite).

