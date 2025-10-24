Les cantons soutiennent les accords avec l'UE, sous conditions

Les cantons approuvent le paquet d'accords avec l'UE, qui est conforme à leurs attentes et ...
Les cantons soutiennent les accords avec l'UE, sous conditions

Les cantons soutiennent les accords avec l'UE, sous conditions

Photo: KEYSTONE/ANTHONY ANEX

Les cantons approuvent le paquet d'accords avec l'UE, qui est conforme à leurs attentes et consolide à long terme les relations bilatérales. Mais ils attendent un soutien de la Confédération pour les tâches qui découleront de ces accords et qui leur reviendront.

Réunis en assemblée plénière extraordinaire, les gouvernements cantonaux ont pris cette décision vendredi par 21 voix contre 4 et 1 abstention, indiquent-ils dans un communiqué. Par 15 voix contre 10 et 1 abstention, ils se sont aussi prononcés pour un référendum facultatif concernant les quatre arrêtés, à l'instar du Conseil fédéral.

Les résultats obtenus par le Conseil fédéral ainsi que les mesures de mise en oeuvre nationale sont conformes à leurs attentes, ont précisé les cantons. Le paquet d'accords permet non seulement de développer la voie bilatérale, mais aussi de garantir à la Suisse un accès durable au marché européen ainsi que de la sécurité juridique.

Cette prise de position n'est pas un blanc-seing, avertissent toutefois les cantons. Comme les accords auront des répercussions sur eux, ils attendent un soutien de la Confédération pour mener à bien leurs tâches. Ils exigent d'être associés aux différents processus, en matière de politique extérieure comme nationale.

/ATS
 

Actualités suivantes

L'Irak veut apprendre des bons offices suisses

L'Irak veut apprendre des bons offices suisses

Suisse    Actualisé le 24.10.2025 - 09:29

Initiative service citoyen: pour et contre au coude à coude

Initiative service citoyen: pour et contre au coude à coude

Suisse    Actualisé le 24.10.2025 - 06:11

Un Suisse condamné en Australie pour trafic de drogue

Un Suisse condamné en Australie pour trafic de drogue

Suisse    Actualisé le 24.10.2025 - 03:53

Deux rentes de cinq ans grâce à l'Eurodreams

Deux rentes de cinq ans grâce à l'Eurodreams

Suisse    Actualisé le 23.10.2025 - 21:39

Articles les plus lus

La tempête « Benjamin » frappe la Suisse

La tempête « Benjamin » frappe la Suisse

Suisse    Actualisé le 23.10.2025 - 18:15

Deux rentes de cinq ans grâce à l'Eurodreams

Deux rentes de cinq ans grâce à l'Eurodreams

Suisse    Actualisé le 23.10.2025 - 21:39

Un Suisse condamné en Australie pour trafic de drogue

Un Suisse condamné en Australie pour trafic de drogue

Suisse    Actualisé le 24.10.2025 - 03:53

Initiative service citoyen: pour et contre au coude à coude

Initiative service citoyen: pour et contre au coude à coude

Suisse    Actualisé le 24.10.2025 - 06:11

Un Roumain risque 13 ans de prison pour contrainte sexuelle et viol

Un Roumain risque 13 ans de prison pour contrainte sexuelle et viol

Suisse    Actualisé le 23.10.2025 - 13:31

La tempête « Benjamin » frappe la Suisse

La tempête « Benjamin » frappe la Suisse

Suisse    Actualisé le 23.10.2025 - 18:15

Deux rentes de cinq ans grâce à l'Eurodreams

Deux rentes de cinq ans grâce à l'Eurodreams

Suisse    Actualisé le 23.10.2025 - 21:39

Un Suisse condamné en Australie pour trafic de drogue

Un Suisse condamné en Australie pour trafic de drogue

Suisse    Actualisé le 24.10.2025 - 03:53

880'000 personnes en Suisse ont des difficultés à lire et à compter

880'000 personnes en Suisse ont des difficultés à lire et à compter

Suisse    Actualisé le 23.10.2025 - 10:53

La Suisse débloque deux millions pour l'aide humanitaire à Gaza

La Suisse débloque deux millions pour l'aide humanitaire à Gaza

Suisse    Actualisé le 23.10.2025 - 12:05

Un Roumain risque 13 ans de prison pour contrainte sexuelle et viol

Un Roumain risque 13 ans de prison pour contrainte sexuelle et viol

Suisse    Actualisé le 23.10.2025 - 13:31

La tempête « Benjamin » frappe la Suisse

La tempête « Benjamin » frappe la Suisse

Suisse    Actualisé le 23.10.2025 - 18:15