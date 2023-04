Les Jeunes du Centre se mobilisent pour un congé parental national

Les Jeunes du Centre Suisse se mobilisent pour un congé parental national. Pour eux, un congé maternité de 14 semaines et un congé paternité de deux semaines 'ne correspondent ni à la conception actuelle de l’égalité des chances, ni à une politique familiale moderne'.

Pour les porteurs du projet, un congé parental national ne devrait pas être inférieur à 20 semaines, dont, au minimum, 14 pour la mère. La part fixe du père doit représenter au moins le 20% du total, soit quatre semaines. Enfin, les parents doivent pouvoir prendre leur part de congé d'une manière flexible.

La répartition actuelle peut avoir 'une influence à long terme sur la répartition des tâches ménagères, familiales et professionnelles au sein de la famille et constituer l'une des causes de la discrimination des femmes sur le marché du travail', ont estimé mardi les Jeunes du Centre Suisse.

Sur mandat du parti, l'institut Sotomo a mené une étude sur près de 2200 personnes de tout âge entre juillet et août 2022. Il en ressort que 57% des sondés sont favorables à une extension des congés payés en cas de parentalité. Cette extension devrait avoir lieu, en particulier pour les pères.

/ATS