Légionelles à Bâle: le parquet ouvre une enquête pénale
Le Ministère public de Bâle-Ville a ouvert une procédure pénale pour homicide par négligence ...
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Deux nouveaux cas de légionellose dans le canton de Bâle-Ville
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