Le sort de l'imposition individuelle n'est pas encore tranché

Le sort de l'imposition individuelle n'est pas encore tranché. La tendance de gfs.bern est ...
Le sort de l'imposition individuelle n'est pas encore tranché

56% de oui à l'imposition individuelle des couples

Photo: KEYSTONE/DPA/HAUKE-CHRISTIAN DITTRICH

Les Suisses ont accepté dimanche à 56% l'imposition individuelle des époux, selon la projection de gfs.bern. Combattu par référendum, ce projet vise à mettre sur un pied d'égalité les couples mariés et non mariés. Ils rempliront deux déclarations d'impôts distinctes.

/ATS
 

Actualités suivantes

Les Suisses disent non à l'initiative pour un fonds climat

Les Suisses disent non à l'initiative pour un fonds climat

Suisse    Actualisé le 08.03.2026 - 12:06

Les Suisses disent non à l'initiative pour un fonds climat

Les Suisses disent non à l'initiative pour un fonds climat

Suisse    Actualisé le 08.03.2026 - 12:35

Guerre au Moyen-Orient: le droit international violé, dit Pfister

Guerre au Moyen-Orient: le droit international violé, dit Pfister

Suisse    Actualisé le 08.03.2026 - 02:59

Un nouveau gain millionnaire au tirage du Swiss Loto

Un nouveau gain millionnaire au tirage du Swiss Loto

Suisse    Actualisé le 07.03.2026 - 18:21

Articles les plus lus

Journée des femmes: contre les guerres impérialistes, à Lausanne

Journée des femmes: contre les guerres impérialistes, à Lausanne

Suisse    Actualisé le 07.03.2026 - 16:59

Un nouveau gain millionnaire au tirage du Swiss Loto

Un nouveau gain millionnaire au tirage du Swiss Loto

Suisse    Actualisé le 07.03.2026 - 18:21

Guerre au Moyen-Orient: le droit international violé, dit Pfister

Guerre au Moyen-Orient: le droit international violé, dit Pfister

Suisse    Actualisé le 08.03.2026 - 02:59

Le sort de l'imposition individuelle n'est pas encore tranché

Le sort de l'imposition individuelle n'est pas encore tranché

Suisse    Actualisé le 08.03.2026 - 12:35