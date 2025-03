Le semi-confinement du Covid a entraîné un mini-babyboom en Suisse

Le semi-confinement du coronavirus a entraîné un babyboom en Suisse. En 2021, le nombre de naissances y a atteint un niveau jamais vu depuis 1972. Les Suissesses de plus de 30 ans ont particulièrement influencé ce pic, en particulier celles qui étaient déjà mamans.

Des chercheurs de l'Université de Zurich se sont penchés sur le babyboom passager survenu. Ils ont pris sous la loupe l'impact de la pandémie sur le taux de natalité en Suisse.

Leur étude publiée mardi dans la revue spécialisée 'Population Studies' a permis d'établir que les enfants du babyboom de la pandémie ont été conçus principalement durant le semi-confinement du printemps 2020 ou peu après, indique l'université dans un communiqué. Ce phénomène a entraîné une hausse de 13% des naissances par rapport aux chiffres moyens attendus.

Les femmes les plus concernées étaient des Suissesses trentenaires, surtout celles qui avaient déjà un ou des enfants. Les raisons exactes de ce babyboom éphémère ne sont pas encore entièrement établies. Tout indique, cependant, que le temps passé à la maison et l'amélioration de l'équilibre entre le travail et la vie privée a anticipé la planification des grossesses.

En comparaison internationale, seule la France a présenté une évolution semblable, selon la haute école. Les autres pays voisins de la Suisse n'ont pas enregistré une hausse des naissances aussi importante. Toutefois, la vague de naissance est retombée à partir de février 2022, renforçant même l'évolution négative qui avait cours avant la pandémie.

/ATS