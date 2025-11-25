Le salaire médian suisse s'est élevé à 7024 francs par mois en 2024

Les salaires suisses ont évolué de manière stable en 2024, selon l'Office fédéral de la statistique (OFS). Le salaire médian s'est élevé à 7024 francs brut par mois pour un plein temps, contre 6788 francs en 2022.

Les salaires ont pu rebondir en 2024 après une chute en 2022 et 2023 suite à l'inflation et aux différentes crises mondiales, a indiqué l'OFS mardi devant la presse.

L'OFS note toutefois des différences importantes de salaires selon les branches. Ils sont clairement supérieurs dans les secteurs à forte valeur ajoutée alors qu'ils restent bas dans le commerce de détail, la restauration/hôtellerie et les services personnels.

L'inégalité salariale entre femmes et hommes se réduit, selon les chiffres de l'OFS. Elle s'élève à 8,4% en 2024 contre 9,5% en 2022. Des grandes différences persistent toutefois dans l'octroi des bonus. En moyenne par année, les hommes ont reçu 15'000 francs annuels de bonus contre moins de 7500 francs pour les femmes.

