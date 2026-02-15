Le réseau CFF entre Lausanne et Renens fortement perturbé

Interrompu depuis dimanche soir 20h45, le trafic ferroviaire entre Lausanne et Prilly-Malley ...
Le réseau CFF entre Lausanne et Renens fortement perturbé

Le réseau CFF entre Lausanne et Renens fortement perturbé

Photo: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO

Interrompu depuis dimanche soir 20h45, le trafic ferroviaire entre Lausanne et Prilly-Malley devrait être rétabli d'ici lundi midi. Les CFF déconseillent de voyager entre Lausanne et Renens au moins jusqu’à lundi à midi.

'En raison d’un embrasement d’une quarantaine de câbles dans la gare de Lausanne, le trafic ferroviaire est interrompu entre Lausanne et Prilly-Malley depuis dimanche soir 20h45', indiquent les CFF dans un communiqué diffusé lundi à 0h36.

Au vu des nombreux dégâts occasionnés par l'embrasement des câbles en gare de Lausnne, aucun train n'a pu circuler sur le tronçon depuis l'incident. 'Les trains grandes lignes rebroussent à Renens et Lausanne. Des bus de remplacement circulent entre Lausanne, Prilly-Malley et Renens et le métro M1 a prolongé son service jusqu’à 1h30 ce lundi matin. Des assistants clientèles sont présents en gare pour renseigner la clientèle', détaille le communiqué des CFF.

La cause de cet incident technique reste à confirmer, mais, selon les premières investigations relayées par le communiqué, il serait dû à un engin pyrotechnique lancé d’un train de supporters.

Lausanne a accueilli, dimanche en fin d'après-midi, le derby lémanique de Super League de football entre le Lausanne-Sport et le Servette FC (3-3).

Les pronostics de rétablissement ne sont pas encore connus, toujours selon le communiqué des CFF qui déconseillent de voyager entre Lausanne et Renens au moins jusqu’à lundi à midi puisqu''il faut s’attendre à de fortes restrictions dans le trafic ferroviaire entre Lausanne et Renens lundi matin.'

L'entreprise ferroriviaire n'a pas précisé dans son communiqué le nombre de trains et de voyageurs impactés par cette panne.

/ATS
 

Actualités suivantes

Premier week-end de carnaval globalement calme en Suisse

Premier week-end de carnaval globalement calme en Suisse

Suisse    Actualisé le 15.02.2026 - 18:29

Carnaval du Châble: deux personnes encore hospitalisées dimanche

Carnaval du Châble: deux personnes encore hospitalisées dimanche

Suisse    Actualisé le 15.02.2026 - 13:15

Les prisons suisses à l'étroit face à la surpopulation carcérale

Les prisons suisses à l'étroit face à la surpopulation carcérale

Suisse    Actualisé le 15.02.2026 - 09:37

Zurich: un passager âgé de 30 ans meurt dans un accident de voiture

Zurich: un passager âgé de 30 ans meurt dans un accident de voiture

Suisse    Actualisé le 15.02.2026 - 05:59

Articles les plus lus

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Suisse    Actualisé le 14.02.2026 - 18:19

Zurich: un passager âgé de 30 ans meurt dans un accident de voiture

Zurich: un passager âgé de 30 ans meurt dans un accident de voiture

Suisse    Actualisé le 15.02.2026 - 05:59

Les prisons suisses à l'étroit face à la surpopulation carcérale

Les prisons suisses à l'étroit face à la surpopulation carcérale

Suisse    Actualisé le 15.02.2026 - 09:37

Carnaval du Châble: deux personnes encore hospitalisées dimanche

Carnaval du Châble: deux personnes encore hospitalisées dimanche

Suisse    Actualisé le 15.02.2026 - 13:15

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Suisse    Actualisé le 14.02.2026 - 18:19

Une explosion au Carnaval de Bagnes (VS), des blessés

Une explosion au Carnaval de Bagnes (VS), des blessés

Suisse    Actualisé le 14.02.2026 - 19:55

Zurich: un passager âgé de 30 ans meurt dans un accident de voiture

Zurich: un passager âgé de 30 ans meurt dans un accident de voiture

Suisse    Actualisé le 15.02.2026 - 05:59

Les prisons suisses à l'étroit face à la surpopulation carcérale

Les prisons suisses à l'étroit face à la surpopulation carcérale

Suisse    Actualisé le 15.02.2026 - 09:37

Des négociations entre l'Iran et les Etats-Unis à Genève

Des négociations entre l'Iran et les Etats-Unis à Genève

Suisse    Actualisé le 14.02.2026 - 15:13

SG: les opposants à la vaccination manifestent avec Junge Tat

SG: les opposants à la vaccination manifestent avec Junge Tat

Suisse    Actualisé le 14.02.2026 - 16:07

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Suisse    Actualisé le 14.02.2026 - 18:19

Une explosion au Carnaval de Bagnes (VS), des blessés

Une explosion au Carnaval de Bagnes (VS), des blessés

Suisse    Actualisé le 14.02.2026 - 19:55