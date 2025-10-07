Le nombre d'accidents de randonnée en Suisse a doublé en 15 ans

En Suisse, le nombre d'accidents de randonnée en montagne a doublé au cours des 15 dernières ...
Le nombre d'accidents de randonnée en Suisse a doublé en 15 ans

Le nombre d'accidents de randonnée en Suisse a doublé en 15 ans

Photo: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER

En Suisse, le nombre d'accidents de randonnée en montagne a doublé au cours des 15 dernières années. Le recensement effectué par la SUVA pointe plusieurs facteurs pour expliquer cette hausse significative.

Entre 2009 et 2013, un peu plus de 4000 accidents se sont produits chaque année en montagne, indique mardi la Caisse nationale d'assurance accident (Suva) dans un communiqué. De 2019 à 2023, la SUVA a recensé en moyenne 9000 cas, soit plus du double.

Dans plus de huit accidents sur dix, les personnes concernées ont trébuché, subi une glissade ou une chute ou commis un faux pas. Le plus souvent, ces accidents sont dus à un équipement inadapté, un manque d’attention ou une forme physique surestimée, note la caisse nationale.

Pour éviter ce genre d'incidents, la SUVA recommande notamment de planifier son itinéraire, de contrôler la météo et de prendre des sentiers adaptés à sa condition physique.

Entre juin et septembre de cette année, près de d'une quinzaine de personnes sont mortes en Suisse alors qu'elles randonnaient. Les drames ont principalement eu lieu dans les cantons de Berne, du Valais et du Tessin.

/ATS
 

