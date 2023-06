Le frelon asiatique se propage rapidement en Suisse

Après sa première observation en 2017, le frelon asiatique se répand rapidement. Cette année, 66 cas ont déjà été signalés dans sept cantons, a indiqué mercredi le Service sanitaire apicole (SSA). Les conditions météorologiques actuelles favorisent son expansion.

Les frelons asiatiques nourrissent leurs larves d'insectes, en particulier d'abeilles sauvages et domestiques. Lorsque la nourriture disponible dans la nature se fait rare à la fin de l'été, cette espèce invasive s'attaque de plus en plus aux colonies d'abeilles.

En cas de pression extrêmement élevée des frelons, une colonie d'abeilles peut même en mourir, indique le SSA. Jusqu'à présent, ce n'est pas arrivé en Suisse, mais pour protéger les abeilles mellifères indigènes et les autres insectes, il est très important de détruire rapidement le plus grand nombre possible de nids, prévient le SSA.

En 2022, le frelon asiatique a été signalé sur 24 sites dans huit cantons (AG, BL, FR, GE, JU, NE, SO et VD), un chiffre en forte hausse, souligne le SSA. L'espèce exotique est un peu plus petite que les frelons indigènes. En vol, l'insecte invasif est globalement noir alors que son cousin européen présente un abdomen jaune bien visible.

