Le dossier électronique du patient prend un nouveau départ
Le dossier électronique du patient est abandonné. Le Conseil fédéral a décidé mercredi de le ...
RTN
Actualités suivantes
Stefan Uhlenbrook, nouveau directeur de MétéoSuisse dès février
Suisse • Actualisé le 05.11.2025 - 14:13
Intégration réussie du nouveau mâle dominant des gorilles bâlois
Suisse • Actualisé le 05.11.2025 - 13:01
Revoir en Suisse la planification des évacuations à grande échelle
Suisse • Actualisé le 05.11.2025 - 11:33
Articles les plus lus
Alain Berset docteur honoris causa de l'Université de Fribourg
Suisse • Actualisé le 05.11.2025 - 09:47
Revoir en Suisse la planification des évacuations à grande échelle
Suisse • Actualisé le 05.11.2025 - 11:33
Intégration réussie du nouveau mâle dominant des gorilles bâlois
Suisse • Actualisé le 05.11.2025 - 13:01
Alain Berset docteur honoris causa de l'Université de Fribourg
Suisse • Actualisé le 05.11.2025 - 09:47
Revoir en Suisse la planification des évacuations à grande échelle
Suisse • Actualisé le 05.11.2025 - 11:33
Corps retrouvé en Franche-Comté: une Française arrêtée en Suisse
Suisse • Actualisé le 05.11.2025 - 14:35
Forte augmentation du nombre de morts sur les routes suisses
Suisse • Actualisé le 04.11.2025 - 17:57
Alain Berset docteur honoris causa de l'Université de Fribourg
Suisse • Actualisé le 05.11.2025 - 09:47
Corps retrouvé en Franche-Comté: une Française arrêtée en Suisse
Suisse • Actualisé le 05.11.2025 - 14:35