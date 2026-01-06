Le bar Le Constellation n'avait plus été contrôlé depuis 2020

Le bar Le Constellation, ravagé par les flammes à Crans-Montana, n'avait plus été contrôlé depuis 2020. Le Conseil communal de la station de ski dit le 'regretter amèrement', évoquant un 'manquement aux contrôles périodiques sur la période 2020-2025'.

Dans ces circonstances, le Conseil communal a décidé de prendre des mesures immédiates: il prononce l'interdiction de l'usage d'engins pyrotechniques de toutes sortes dans les lieux fermés, sur l'ensemble du territoire communal, a-t-il indiqué mardi dans un communiqué de presse.

Il a aussi décidé de mandater un bureau extérieur spécialisé pour 'réaliser sans délai un contrôle de tous les établissements publics de la commune, y compris de la qualité des matériaux, malgré le fait que la loi ne le prévoie pas, car sinon le contrôle n'atteindrait pas son but, celui de renforcer la sécurité', écrit-il.

