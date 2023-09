Le PLR et l'UDC disposent des plus gros budgets électoraux

Le PLR et l'UDC ont entamé leur campagne pour les élections fédérales du 22 octobre avec les plus importants budgets de parti. Le PLR investit 12,4 millions de francs pour soutenir ses candidats. L'UDC dispose, elle, de 11,1 millions.

Le principal donateur particulier est Christoph Blocher. L'ex-conseiller fédéral a versé 550'000 francs à son parti, selon la banque de données du Contrôle fédéral des finances (CDF) créée dans le cadre de la transparence du financement de la vie politique.

L'Union suisse des arts et métiers (USAM), l'Union patronale, l'Union suisse des paysans et economiesuisse ont versé chacune 500'000 francs pour la campagne 'Perspective suisse' des candidatures bourgeoises. La Fondation pour une politique bourgeoise (Stiftung für bürgerliche Politik), proche de l'UDC, et Carmita Burkard pour les Vert-e-s ont déboursé la même somme.

Le PS dispose de 6,9 millions de francs. Suivent le Centre avec 6,6 millions, les Vert-e-s avec 3,7 millions, les Vert'libéraux avec 2,9 millions et le PEV avec 1,2 million.

/ATS