Le National ne veut plus adapter les rentes au renchérissement

Les rentes ne seront finalement pas adaptées au renchérissement. Après avoir poussé pour le projet en septembre, le National a fait volte-face et refusé par 97 voix contre 92 et 1 abstention d'entrer en matière.

Faisant valoir la faiblesse de la hausse pour les personnes concernées ainsi que les 418 millions que la mesure coûterait à l'AVS, la droite s'est imposée sur le fil.

Le centre-gauche a bien tenté de faire valoir la nécessité de la hausse, mentionnant notamment l'augmentation des coûts de l'énergie, des loyers, des primes d'assurance-maladie. Il faut compenser complètement le renchérissement pour protéger le pouvoir d'achat, a plaidé, en vain, Mattea Meyer (PS/ZH).

Le projet prévoyait que les rentiers AVS et AI touchent entre 7 et 14 francs de plus par mois en 2023 et ce jusqu'à la prochaine adaptation des rentes prévue pour le 1er janvier 2025.

Cette hausse extraordinaire s'ajoute à l'adaptation ordinaire des rentes que le Conseil fédéral effectue tous les deux ans en se basant sur l'indice mixte, qui prend en compte l'évolution des salaires et des prix. La dernière adaptation dans ce cadre est intervenue le 1er janvier et a donné lieu à une augmentation de 30 francs pour la rente minimale et de 60 francs pour la rente maximale.

Elle représentait une hausse de 2,5% alors que le renchérissement a atteint 2,8% en 2022. Jugeant nécessaire d'agir, le Parlement avait enjoint en décembre dernier le Conseil fédéral à compenser entièrement le renchérissement.

Le dossier passe au Conseil des Etats.

/ATS