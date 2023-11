Le Conseil fédéral veut durcir les règles d'importation des chiots

Le Conseil fédéral veut mettre un terme à l'importation irresponsable de jeunes chiens. Désormais, les chiots ne pourront être introduits en Suisse qu'à partir de l'âge de 15 semaines. Une consultation est en cours jusqu'au 15 mars.

Avec ce durcissement, le Conseil fédéral souhaite réduire le nombre d'achats spontanés et irréfléchis de chiots sur internet et d'endiguer le commerce irresponsable, écrit lundi le Département fédéral de l'intérieur (DFI). Les animaux sont commandés via Internet et amenés en Suisse en transports collectifs.

Actuellement, la Suisse n'impose pas d'âge minimum pour l'importation de chiens, les chiots de moins de huit semaines devant toutefois être accompagnés de leur mère.

Selon le DFI, la limite d'âge de 15 semaines est en vigueur dans de nombreux pays de l'UE. Une exception doit cependant être prévue pour les particuliers qui vont chercher eux-mêmes un jeune chien chez un éleveur à l'étranger. Des exceptions doivent également être prévues pour l'importation de jeunes chiens de service.

/ATS