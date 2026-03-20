Le Conseil fédéral interdit les nouvelles exportations vers les USA

Le Conseil fédéral n'autorise plus les exportations de matériel de guerre vers les Etats-Unis ...
Le Conseil fédéral interdit les nouvelles exportations vers les USA

Le Conseil fédéral interdit les nouvelles exportations vers les USA

Photo: Alerte Info

Le Conseil fédéral n'autorise plus les exportations de matériel de guerre vers les Etats-Unis en raison de la participation du pays dans le conflit en Iran. Aucune nouvelle demande n'a été approuvée depuis l'escalade du conflit le 28 février.

/ATS
 

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