La procédure visant Gulnara Karimova est classée

Le Tribunal pénal fédéral a décidé mardi de classer la procédure visant Gulnara Karimova. Un ...
La procédure visant Gulnara Karimova est classée

La procédure visant Gulnara Karimova est classée

Photo: KEYSTONE/EPA/SERGEI ILNITSKY

Le Tribunal pénal fédéral a décidé mardi de classer la procédure visant Gulnara Karimova. Un empêchement durable de procéder est en cause: la fille de l'ancien président de l'Ouzbekistan ne peut pas quitter le pays avant que la prescription ne soit acquise.

/ATS
 

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