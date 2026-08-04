La Suisse connaît un nouvel été record

L'été 2026 a été au moins aussi chaud jusqu'ici que l'été record de 2003. Dans certaines stations ...
La Suisse connaît un nouvel été record

La Suisse connaît un nouvel été record

Photo: KEYSTONE/CHRISTIAN BEUTLER

L'été 2026 a été au moins aussi chaud jusqu'ici que l'été record de 2003. Dans certaines stations, le nombre de journées de canicule est déjà supérieur à celui de l'époque, a indiqué l'Office fédéral de météorologie et de climatologie MétéoSuisse.

'L'année 2003 a constitué une exception extrême', écrit MétéoSuisse mardi à la demande de Keystone-ATS. Désormais, de tels événements deviennent plus probables en raison du réchauffement climatique. L'été 2026 devrait lui aussi être qualifié d'exceptionnel.

Ces deux étés ont été marqués par plusieurs vagues de chaleur. Mais contrairement à 2003, où les températures les plus élevées avaient été enregistrées en août, les stations ont mesuré cette année en juin déjà de nouveaux records de températures maximales journalières.

Il est encore trop tôt pour dresser un bilan définitif dans son ensemble. MétéoSuisse s’attend toutefois à ce que 2026 figure parmi les années les plus chaudes depuis le début des relevés.

/ATS
 

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